Lazio, Cagni: "Sarri non ha trovato l'equilibrio. Vedo la rosa e penso..."

Intervenuti ai microfoni di Radio Laziale, l'ex tecnico Gigi Cagni ha detto la sua sulla Serie A concentrandosi anche sulla Lazio di Maurizio Sarri e sulla sua partenza in campionato.

"La Lazio non corrisponde alla dimensione attuale. La rosa è corta e gli infortuni incidono. Se si vuole fare un certo tipo di campionato bisogna avere 22 giocatori a disposizione. Sarri non ha trovato bene l’equilibrio. Lui vorrebbe giocare un calcio bello in un posto dove ha fatto bene, ma per lui la situazione è difficoltosa. Trovare l’equilibrio non è facile. Deve trovare l’attaccante che segna, con Cancellieri ha trovato un giocatore che li fa. La Lazio ha giocato con le 2 punte ma ha segnato più gol. Non è un gruppo da 7 punti, la squadra è buona. Sarri poi è esperto e riuscirà a sistemarli. Sicuramente non è da entrare nella lotta nelle coppe, ma non si sa mai. Solo Napoli, Inter e Milan sono le uniche certezze, Bologna e Como si devono consolidare”.

