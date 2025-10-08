Italia, Nicolussi Caviglia: "Pirlo è il play più forte di sempre". Poi sulla gara contro Israele...

TUTTOmercatoWEB.com

Intervenuto in conferenza stampa in vista della gara contro Israele, in programma a Udine martedì 14 ottobre, Nicolussi Caviglia si è così espresso sul match e non solo: "Oggi più che mai ogni guerra è una sconfitta per l'umanità. Italia-Israele? Nel rispetto dei ruoli mi rifaccio a quanto ha già dichiarato al riguardo il presidente Gabriele Gravina. Dal punto di vista personale ricordo che lo sport è basato sul rispetto delle regole e degli altri e mi auguro che si agisca così anche in tutti gli altri ambiti''.

Sugli idoli a cui si è ispirato in carriera: "Cruijff per la sua idea di calcio e Pirlo il play più forte del nostro calcio, ho imparato molto da lui avendo avuto la fortuna di conoscerlo''.

