Udinese, Okoye rientra dopo la squalifica con la Lazio: i dettagli
Riecco Maduka Okoye. Il portiere dell'Udinese torna a disposizione dopo la squalifica di due mesi che gli era stata comminata dal Tribunale Federale Nazionale, a seguito di una combine legata a un ammonizione, secondo l'accusa volontaria, rimediata in una partita giocata contro la Lazio nella stagione 2023-2024. Ora può tornare titolare già alla prossima gara contro la Cremonese prendendo il posto di Sava.
