Evani: "In Italia i giocatori bravi ci sono, lo conferma l'Under"

"Credo che la strada intrapresa sia quella giusta, in Italia, anche se spesso sento il contrario, i giocatori bravi ci sono e uno con Rino Gattuso, che del carattere fa il suo punto forte, saprà trasferire lo spirito e la determinazione giuste per affrontare tutto al meglio. E quello conta prima ancora della tecnica e della tecnica".

II tecnico Chicco Evani, che è stato vice di Roberto Mancini in Nazionale conquistando l'Europeo, parla cosi ai microfoni di Tuttomercatoweb.it del momento che vive la squadra azzurra che rischia di non qualificarsi al terzo Mondiale di fila.

"Dire che all'estero son più pronti è il termine giusto, e lo conferma il fatto che le nostre Nazionali, dall'Under 15 fino all'U21 sono le migliori in un vasto panorama, ma qualcosa sı inceppa quando devono fare lo scatto: li arrivano delle difficoltà, forse date dal fatto che si dovrebbe avere più coraggio nel dare tempo ai ragazzi, tempo di sbagliare e crescere. Perché c'è chi esce dalla Primavera ed è magari già pronto per un big, chi invece deve fare un percorso diverso per poi arrivare comunque a un ottimo risultato. La strada intrapresa, però, è quella giusta".