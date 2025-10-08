Lazio, Garlaschelli: “Da Sarri mi aspettavo di più! Non vedo gioco e…”

L’ex calciatore biancoceleste Renzo Garlaschelli ha analizzato l’inizio di stagione della Lazio ai microfoni di Radio Laziale. In particolare ha parlato di alcuni singoli e del lavoro di Sarri, soffermandosi anche sul passato tra Maestrelli e Giordano. Di seguito le sue parole.

“Maestrelli? Ormai abbiamo detto tutto su di lui, era davvero una persona straordinaria. Il passaggio con lui per me è stato importantissimo. Lui mi ha trovato un ruolo in una squadra incredibile, era sempre disponibile. Un grazie non basta, mi ha consacrato. La sua forza è stata quella di riuscire a mantenere il gruppo, che non era proprio fatto di bravi ragazzi (ride, ndr.). Era molto difficile mantenere la serenità in quella squadra. Giordano? È stato un giocatore straordinario, si vedeva sin da subito. Nella Primavera della Lazio in quel periodo c’erano giocatori davvero molto bravi, ma lui si capiva che sarebbe diventato un grande campione”.

“Non è stato un buon inizio di stagione quello della Lazio. Contro il Torino era giusto il pareggio, ma ho visto comunque poco in campo. Questa è una buona squadra che l’anno scorso ha fatto vedere ottime cose. Sarri? Ci aspettiamo molto, però pensavo potesse fare di più da subito soprattutto sotto il punto di vista del gioco, indipendentemente dal blocco del mercato e dagli infortuni. Con Baroni si giocava un buon calcio, ora non ho visto ancora niente. Sarri è un allenatore bravo, che può anche cambiare. L’ha fatto solo recentemente modificando il modulo, ma al momento non vedo nulla a livello di gioco”.

“Tanti infortuni? Forse è stata sbagliata la preparazione, ma purtroppo è una cosa che può succedere a tutte le squadre. Non credo comunque che Sarri e lo staff tecnico abbiano fatto qualche errore. In squadra non c’è un giocatore simbolo che trascina gli altri, non c’è il campionissimo. Se gioca con tutto il gruppo unito, questa Lazio può fare bene. Da Zaccagni però mi aspetto di più, e anche da Castellanos, che gioca tanto ma che segna poco. I gol pesano per un centravanti, forse a questa squadra manca proprio un goleador, un bomber vero. La difesa? Non mi sembra così perfetta, va un attimo rivista come tutti gli altri ruoli”.

