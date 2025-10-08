Napoli, tegola per Conte: perde Lobotka e Politano per infortunio
Non solo la Lazio. Anche il Napoli conta molti infortuni. Giornata di controlli strumentali per Stanislav Lobotka e Matteo Politano, entrambi usciti anzitempo nella sfida di domenica contro il Genoa per infortunio. Per il centrocampista slovacco gli esami hanno evidenziato una lesione distrattiva all'adduttore della coscia destra. L'esterno azzurro è alle prese con una lesione distrattiva al gluteo destro, che gli ha impedito di rispondere alla chiamata del ct Gattuso per le due partite di qualificazione al Mondiale 2026 contro Estonia e Israele, lo riporta Sport Mediaset.
Alla ripresa del campionato, sabato 18 alle 18 il Napoli andrà a Torino per affrontare i granata, poi martedì 21 l'appuntamento in Champions League in casa del Psv Eindhoven. Sabato 25 alle 18 al Maradona è in programma il big match contro l'Inter. Politano potrebbe provare a esserci contro i nerazzurri ma senza forzare.
Tempi più lunghi per Lobotka, che potrebbe rivedersi nella gara casalinga di Champions contro l'Eintracht Francoforte del 4 novembre o nella trasferta di Bologna in campionato del 9.