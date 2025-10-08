Lazio, i ricordi di Zauri: "Sono arrivato prima di Lotito. Con lui..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Alberto Fornasari

Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, l'ex calciatore Luciano Zauri ha ricordato il suo arrivo alla Lazio, proprio un anno prima dell'insediamento dell'attuale presidente Claudio Lotito. Di seguito le sue dichiarazioni a riguardo: "Arrivai una stagione prima dell'arrivo di Claudio Lotito. Ricordo che la Lazio, mantenendo l'ossatura della squadra, riuscì a vincere la Coppa Italia contro la Juve. Poi ci fu l'inizio del ciclo Lotito: prime stagioni difficili, poi fu tutto in discesa. Arrivammo in Europa e poi giocammo la Champions League. Siamo risaliti nonostante la rosa fosse un pelo inferiore rispetto alle altre concorrenti".

