Dazn chiede il risarcimento agli utenti che hanno utilizzato il 'pezzotto': i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

Dazn dichiara guerra al pezzotto e questa volta lo fa passando dalle parole ai fatti. La piattaforma, che detiene i diritti della Serie A e non solo, ha iniziato a inviare lettere di diffida agli utenti che, secondo la Procura di Lecce, avrebbero usato abbonamenti pirata per seguire Serie A, Serie B e coppe europee.

Nella missiva, firmata dall’ad Stefano Azzi, l’emittente chiede un risarcimento di 500 euro come “indennizzo forfettario” per una composizione pacifica del danno economico subito.

Dazn precisa, inoltre, che la sanzione amministrativa già comminata dalla Guardia di Finanza non chiude il caso poiché il risarcimento richiesto rappresenta una misura aggiuntiva. I destinatari hanno sette giorni di tempo rispondere all’indirizzo e-mail indicato.

