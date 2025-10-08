Mkhitaryan racconta: "Ho rifiutato un'offerta della Lazio, ecco com'è andata"

TUTTOmercatoWEB.com

È in uscita la nuova autobiografia di Henrikh Mkhitaryan, scritta con il giornalista Alessandro Alciato, "La mia vita sempre al centro". All'interno, oltre ai tanti racconti sulla sua carriera, c'è anche un retroscena legato a un'offerta che il centrocampista ha ricevuto (e rifiutato) dalla Lazio prima di andare all'Inter. Enrico Lotito, figlio del presidente, viveva nel suo stesso palazzo all'Eur e gli parlava della ricca offerta pronta per lui per vestire la maglia biancoceleste. Si trattava di tre anni di contratto più uno e la possibilità di liberarsi dopo due, ma l'armeno ha detto 'no': "Non posso". Mentre lui mi raccontava della Lazio io pensavo alla Roma. Soprattutto alla gente. Alle bandiere. Alla Curva Sud. Ai cori. All'inno. Ai bambini in tribuna. Non avrei mai potuto tradire i tifosi in quel modo, a tutti loro volevo un gran bene. Meritavano il mio totale rispetto".

