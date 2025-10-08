Lazio, Agostinelli: "Contro la Dea Sarri tornerà al 4-3-3 ma avanzerei Tavares"

TUTTOmercatoWEB.com

La sosta arriva al momento giusto per la Lazio con mister Sarri che proverà ad accorciare la lista degli infortunati in vista del prossimo appuntamento contro l'Atalanta di Juric. Su come potrebbero scendere in campo i biancocelesti nel prossimo match ecco le parole di Agostinelli ai microfoni di Radiosei.

"Penso che ritrovando Guendouzi a centrocampo, Sarri sceglierà contro l’Atalanta di tornare al 4-3-3. Una novità che potrebbe provare è l’avanzamento di Tavares da centrocampista esterno. Non è la posizione ideale per lui, ma in questo momento potrebbe essere una soluzione. In un 4-4-2 con Pellegrini terzino ci può stare. Non sposterei, però, molto Tavares dalla linea laterale. Più gioca largo e più può sovrapporre e dare ampiezza. Il modulo perfetto non c’è, sono sempre i giocatori che determinano. Lui predilige il 4-3-3 ed il rientro di Guendouzi penso che gli restituisca quella opzione. In questo caso, penso che l’altra mezzala possa essere Basic. In attesa di Vecino, ovviamente".

"Una cosa che è stata dimostrata è che Pedro dall’inizio faccia più fatica, normale che sia così per mancanza di spazi e maggior tatticismo. Lui non deve fare troppe corse all’indietro, sulla fascia no proprio".

"Ritengo che sia una leggenda metropolitana la ricostruzione di uno spogliatoio che avrebbe chiesto a Sarri di tornare al modulo di Baroni. Di solito queste cose avvengono quando le cose vanno davvero male nel corso della stagione".

