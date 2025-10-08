LaLiga come la Serie A, anche Villarreal-Barcellona si giocherà all'estero: ecco dove

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Milan-Como sarà la prima gara nella storia della Serie A che si giocherà non solo oltre i confini nazionali ma oltreoceano, a Perth in Australia. Una decisione che ha scatenato non poche polemiche ma che è stata seguita anche da LaLiga.

La sfida tra Villarreal e Barcellona si giocherà infatti negli Stati Uniti, precisamente in Florida all’Hard Rock Stadium di Miami. Ad annunciarlo il presidente de LaLiga Javier Tebas: “Con questa partita, compiamo un passo storico che eleva LaLiga e il calcio spagnolo a un nuovo livello. Comprendiamo e rispettiamo le preoccupazioni che questa decisione potrebbe generare, ma è importante contestualizzarla: questa è solo una delle 380 partite che compongono la stagione”.

“LaLiga rappresenta milioni di tifosi in tutto il mondo, compresi molti che seguono con passione le loro squadre e meritano l’opportunità di viverle dal vivo almeno una volta. Questa partita mira ad avvicinare il nostro calcio a questa base di tifosi globale senza compromettere il nostro impegno nei confronti di coloro che lo vivono negli stadi spagnoli ogni giorno”.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.