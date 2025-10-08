LaLiga come la Serie A, anche Villarreal-Barcellona si giocherà all'estero: ecco dove

Milan-Como sarà la prima gara nella storia della Serie A che si giocherà non solo oltre i confini nazionali ma oltreoceano, a Perth in Australia. Una decisione che ha scatenato non poche polemiche ma che è stata seguita anche da LaLiga.

La sfida tra Villarreal e Barcellona si giocherà infatti negli Stati Uniti, precisamente in Florida all’Hard Rock Stadium di Miami. Ad annunciarlo il presidente de LaLiga Javier Tebas“Con questa partita, compiamo un passo storico che eleva LaLiga e il calcio spagnolo a un nuovo livello. Comprendiamo e rispettiamo le preoccupazioni che questa decisione potrebbe generare, ma è importante contestualizzarla: questa è solo una delle 380 partite che compongono la stagione”.

“LaLiga rappresenta milioni di tifosi in tutto il mondo, compresi molti che seguono con passione le loro squadre e meritano l’opportunità di viverle dal vivo almeno una volta. Questa partita mira ad avvicinare il nostro calcio a questa base di tifosi globale senza compromettere il nostro impegno nei confronti di coloro che lo vivono negli stadi spagnoli ogni giorno”.

