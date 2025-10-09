FORMELLO - Lazio, ancora attesa per Vecino. Dia e Rovella solo fisioterapia

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - La ripresa degli allenamenti e la ripresa della gestione degli acciaccati. Sarri ha ritrovato la rosa a Formello dopo i due giorni di riposo concessi, il programma prevede sgambate fino a sabato mattina (venerdì doppia), poi nuovo appuntamento a martedì pomeriggio, quando scatterà la vera preparazione alla trasferta di Bergamo. Sperano di esserci Marusic e Pellegrini, il loro rientro non è scontato, si sono fermati entrambi con il Genoa. Il montenegrino per una lesione muscolare, l'italiano per un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio.

Potrebbero farcela, ma le chance reali di convocazione si capiranno la settimana prossima. Non è semplice. Ancora attesa per Vecino, nemmeno oggi l'uruguaiano è tornato in gruppo. Ha continuato a lavorare in modo differenziato, potrebbe andare avanti così anche nei prossimi giorni vista la settimana di pausa senza sbocco sugli impegni ufficiali. Ormai è out da due mesi, Sarri stavolta è fiducioso di recuperarlo in tempo per la gara con l'Atalanta. Conteranno le valutazioni quotidiane.

Soltanto piscina per Zaccagni, bloccato da una lesione all'adduttore. Dia è rimasto a Formello non rispondendo alla convocazione del Senegal: è alle prese con i soliti problemi alla caviglia, come specificato dal comunicato del club ha riportato con il Toro un "trauma contusivo-distorsivo". Per lui solo fisioterapia come per Rovella, che rimarrà fuori per almeno un altro mese. Non si opererà per risolvere la pubalgia, la speranza è che il riposo della terapia consertiva porti a dei miglioramenti nel prossimo periodo.