Lazio, punto infermeria: le condizioni dei calciatori fuori
09.10.2025 07:27 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Fonte: sslazio.it
Nel pomeriggio, dopo un consulto tra lo staff medico – Prof. Ivo Pulcini, Prof. Fabio Rodia e il medico sociale dott. Italo Leo – si comunica quanto segue:
Samuel Gigot ha iniziato il percorso riabilitativo.
Lavoro atletico specifico e differenziato per Luca Pellegrini, Matías Vecino, Adam Marušić e Fisayo Dele-Bashiru.
Mattia Zaccagni ha svolto lavoro in piscina.
Nicolò Rovella e Boulaye Dia hanno effettuato una seduta di fisioterapia, con l’attaccante senegalese alle prese con un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra.