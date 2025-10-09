Calciomercato Lazio | Sarri sogna Oyarzabal, ma tutto dipende dal Taty

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Maurizio Sarri continua a invocare maggiore incisività sotto porta. Come scrive il Messaggero, estate aveva indicato Giacomo Raspadori come profilo ideale, finito poi all'Atletico Madrid, mentre la Lazio aveva monitorato anche Daghim, ventenne danese, e Pio Esposito, confermato poi dall'Inter. Il sogno dell'allenatore, però, rimane un attaccante di livello come Oyarzabal, 28enne del Real Sociedad, o comunque un vero goleador.

Sarri sa bene, però, che ogni possibile mossa in entrata passerà da una cessione importante, in particolare quella di Castellanos, che il club valuta non meno di 30 milioni di euro.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.