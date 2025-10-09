Lazio, in stallo i rinnovi di Gila e Romagnoli: senza lo sblocco del mercato...

RASSEGNA STAMPA - La questione legata ai rinnovi di Mario Gila e Alessio Romagnoli resta in bilico. In caso di mancato sblocco totale del mercato, infatti, la Lazio non potrà prolungare i contratti dei due difensori nemmeno a gennaio. A confermarlo è Il Messaggero, che riporta come l'articolo 90, comma 4, delle Noif stia complicando le cose: "Il costo contrattuale comprensivo di parte fissa e variabile, di tutti i calciatori tesserati non potrà essere oggetto di rinegoziazione in aumento fino alla revoca del provvedimento da parte della Co.Vi.So.C".

In estate, Sarri è riuscito a trattenere Romagnoli grazie anche alla promessa da parte della società di un adeguamento. Gila, invece, andrà in scadenza nell'estate 2027 e tutti gli incontri per un prolungamento fin qui andati in scena si sono conclusi con un nulla di fatto. A giugno è stata rifutata un'offerta da 35 milioni di euro per lo psganolo e, con il passare del tempo, il suo cartellino, sul quale il Real Madrid vanta il 50%, rischia di perdere sempre di più valore. A novembre la commissione di garanzia si esprimerà sul mercato della Lazio, che, oltre a voler chiudere colpi in entrata, intende blindare i propri big.

