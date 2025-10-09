WOMEN | Lazio - Genoa, ecco chi dirigerà la sfida al Fersini

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Qualche giorno ancora, poi la Lazio farà il suo debutto stagionale al Fersini. Le biancocelesti hanno battuto in trasferta il Como, nella prima giornata di Serie A, ora affronteranno il Genoa in casa. L'appuntamento è fissato per sabato 11 alle 12:30. La direzione del match è stata affidata a Leonardo Leorsini della sezione di Terni, coadiuvato dagli assistenti Alessandro Ceci e Giuseppe Scarpati. Il IV Ufficiale sarà Antonio Pio Pascuccio, mentre l'Operatore FVS sarà Andrea Pasqualetto.

