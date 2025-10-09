Atalanta - Lazio, in programma la vendita dei tagliandi: tutti i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

"L’Atalanta Bergamasca Calcio informa i tifosi biancocelesti che dalle ore 10:00 di lunedi 13 ottobre, saranno messi in vendita i biglietti per la gara di Serie A Enilive Atalanta-Lazio di domenica 19 ottobre delle ore 18:00, presso lo stadio New Balance Arena di Bergamo.

Modalità e informazioni per vendita

Capienza del Settore Ospiti: 1.304 posti:

- prezzo del tagliando più commissioni;

- intero 30 €;

- under 16 – 25 €.

Canali di vendita

Circuito on line di Vivaticket e punti vendita:

- chiusura delle vendite alle ore 19:00 di sabato 18 ottobre.

Come disposto dalle Autorità competenti queste sono le limitazioni per la vendita del settore Ospiti:

- divieto del cambio nominativo;

- obbligo della Tessera del Tifoso 1900 per i tifosi ovunque residenti;

- i residenti della Regione Lazio potranno acquistare solo ed esclusivamente il settore Ospiti.

Parcheggio settore Ospiti

Sarà obbligatorio parcheggiare in VIA SPINO: uscendo dall’autostrada «A4 Milano-Venezia», casello di BERGAMO, seguire le indicazioni “PARCHEGGIO TIFOSI OSPITI” sito in via Spino (adiacente al Supermercato «Coop); vi sarà un’area parcheggio interamente dedicata alla tifoseria ospite e con un servizio navetta gratuito a/r, al/dal settore ospiti dello stadio.

ACCREDITO STRISCIONI E STRUMENTI DI TIFO

La richiesta di accredito degli striscioni, bandiere, realizzazione delle coreografie ed accredito degli strumenti di tifo, quali p.e. tamburi e megafoni, allo stadio di Bergamo si basa sulle disposizioni emanate dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, dovrà pervenire a partire dalle ore 9 del 10° giorno (decimo) giorno precedente la data in cui si terrà l’evento sportivo ed entro le ore 18 del 3° (terzo) giorno precedente la data dell’evento stesso all’indirizzo dge@atalanta.it.

Tutte le richieste complete della documentazione richiesta e rispondenti ai requisiti previsti dalle nuove normative saranno sottoposte a cura del Delegato Gestione Eventi (DGE) Atalanta BC all’approvazione del GOS (Gruppo Operativo di Sicurezza) e delle figure preposte. Le richieste che avranno ottenuto il nulla osta, e quindi accettate, riceveranno la conferma dal DGE Atalanta BC via mail all’indirizzo del richiedente.

Tamburi e megafoni verranno autorizzati entro limiti definiti in accordo con il GOS, esclusivamente per determinati settori e solo ed esclusivamente nel rispetto della procedura di autorizzazione prevista che impone la comunicazione preventiva delle persone che introdurranno e saranno responsabili dell’impiego corretto di tali strumenti".