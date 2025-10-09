Lazio, Sarri interviene in diretta ai canali ufficiali: data e orario
Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri interverrà in diretta su Lazio Style Radio nella giornata di domani, alle 14:30. A comunicarlo è stata la società biancoceleste attraverso un post sui propri canali social: "Domani, alle ore 14:30, Maurizio Sarri interverrà in diretta su sslazio.it e Lazio Style Radio".
