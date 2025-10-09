Lazio, Diego Gonzalez convocato in Nazionale: giocherà con il Paraguay
Diego Gonzalez si fa notare. L'esterno classe 2003 ancora di proprietà della Lazio, ma in prestito all'Atlas fino a dicembre, è stato convocato con la Nazionale del Paraguay. Le sue ottime prestazioni in Messico gli hanno permesso di ottenere la chiamata del ct Alfaro per le amichevoli contro Giappone e Corea del Sud in questa sosta per le nazionali.
