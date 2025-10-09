Lazio, Petrucci (Sky): "Rinnovi? Bisogna sbloccare la situazione. E per Insigne..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Matteo Petrucci, giornalista di Sky, Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per fare il quadro della situazione in casa Lazio per quel che concerne i rinnovi dei contratti di alcuni singoli e la possibilità di fare mercato a gennaio, facendo particolare riferimento alla situazione relativa a Lorenzo Insigne.

LA SITUAZIONE DELLA LAZIO - "Solo sbloccando totalmente si potranno rinnovare i contratti dei calciatori, mettendo nero su bianco le promesse. Ad oggi la Lazio ha la possibilità di fare mercato solo a saldo zero e quindi a livello di rinnovi non si può muovere. Insigne? Si potrebbe prendere prima di gennaio, ma solo dal prossimo anno potrà giocare. Per avere un quadro definitivo bisognerà aspettare che si pronunci la nuova commissione e non c'è una data precisa. Loro sono tenuti a dare una risposta entro fine novembre, comunicato alla Lazio se potrà fare mercato libero o a saldo zero. Si può prendere lo svincolato, ma può giocare a gennaio. Poi ogni giocatore che si prende da svincolato necessita di un mese per entrare in forma".

INSIGNE -"Su Insigne non ho novità, so che ha rifiutato altri club in Serie A e quindi è chiaro che stia aspettando la Lazio. Io mi fido di Sarri, avrà i suoi ottimi motivi per volerlo ed è giusto che abbia carta bianca. Chiaramente alla sua età, viene da un campionato meno competitivo, ma non ho idea di come stia. Credo che Sarri abbia avuto garanzie. Verrebbe come svincolato, ma da un punto di vista tattico ci sono altre priorità".

LE RIFLESSIONI DI SARRI - "La situazione è talmente precaria che Sarri le sue valutazioni le fa tutti i giorni. Non so di un Sarri demotivato, quindi non farei partire particolare allarmi, è chiaro che la situazione è particolare ed è giusto viverla alla giornata. Magari a gennaio le cose cambieranno e migliorano, ma possono anche peggiorare. Oggi è complicato capire cosa vuole fare Sarri, attualmente non è felice della situazione, ma è molto motivato".

INFERMERIA - "Zaccagni starà fuori 20 o 30 giorni, difficile torni contro la Juventus e credo che ad oggi l'obiettivo sia tornate in campo contro il Pisa. Su Dia non ci sono particolari allarmi, dalla prossima settimana dovrebbe tornare in gruppo. Rovella starà fermo un altro mesetto e non farei più previsioni, verosimilmente ne parliamo alla prossima pausa. Per Marusic e Pellegrini le senazioni sono positive. Quella di Vecino è una situazione condizionata dalla volontà del calciatore ed è difficile capire quando si sentirà pronto: gradualmente tornerà ad allenarsi in gruppo questa settimana e da martedì dovrebbe tornare stabilmente".

