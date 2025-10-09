Lazio, Nesta ricorda: "Ho rifiutato un'offerta della Roma, ne vado fiero"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Durante il podcast 'Passa dal BSMT', l'ex difensore e ora allenatore Alessandro Nesta ha parlato degli inizi della sua carriera. In particolare si è soffermato sull'offerta della Roma che ha rifiutato quando era piccolo, per poi passare alla Lazio. Di seguito le sue parole: “L’offerta della Roma? È tutto vero, mio padre l’ha rifiutata. Andiamo fieri di questa cosa. Io vengo da una famiglia lazialissima, abitavamo a Cinecittà che è un quartiere popolare storicamente romanista. Noi eravamo segnati perché tifosi della Lazio. Io a otto anni giocavo nel Cinecittà, una società affiliata alla Roma. Loro mi volevano prendere, ma mio padre mi porta a San Basilio fare un provino con la Lazio dopo aver letto un annuncio sul Corriere dello Sport. C’erano quasi duecento bambini, prendono me e un altro. Da lì è iniziata la mia storia con la Lazio. Per mio padre e per tutta la mia famiglia era un sogno, ed ero piccolissimo. Pensa quando ho fatto l’esordio in Serie A (ride, ndr.), con mio fratello che andava in Curva”.

