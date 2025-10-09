Roma, Dovbyk torna sui rigori contro il Lille: "Dovevo tirare anche il terzo!"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Tre rigori sbagliati consecutivamente sono qualcosa che si fa fatica a dimenticare. Lo sa bene Artem Dovbyk, attaccante della Roma, che è tornato a parlare proprio della sfida giocata contro il Lille nella quale lui, e poi Soulé, non sono riusciti a trasformare per tre volte un penalty.

“Quello contro il Lilla è stato un momento davvero spiacevole nella mia carriera. Il mio rimpianto più grande però è non aver provato a tirare il terzo. “Non lo so se lo avrei segnato, ma è così che stanno le cose, non ha senso parlarne ora. So solo che dovevo andare dal dischetto anche la terza volta, di questo ne sono sicuro”, ha concluso l’ucraino.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.