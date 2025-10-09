Calciomercato | Juve, un emissario presente a Genoa - Lazio: il motivo

Un emissario della Juventus sugli spalti di Marassi per Genoa - Lazio. La dirigenza bianconera ha seguito da vicino la gara della squadra di Sarri, che ha vinto per 0-3 contro quella di Vieira grazie ai gol di Cancellieri, Castellanos e Zaccagni. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l'osservatore juventino era presente allo stadio per visionare Norton-Cuffy in vista del prossimo gennaio. Visto che Joao Mario non ha particolarmente convinto in questi mesi, la Vecchia Signora sta tenendo d'occhio il terzino rossoblù.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.