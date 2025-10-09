Lazio, Onofri: "Sarri vuole Insigne? Il direttore sportivo deve..."

TUTTOmercatoWEB.com

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, l'ex calciatore Claudio Onofri ha commentato la partenza della Lazio in questo inizio di stagione e le prospettive della squadra di Sarri, prima di concentrarsi su alcuni singoli e sulla possibilità di vedere Lorenzo Insigne con la maglia biancoceleste a partire dal mercato di gennaio.

LA LAZIO - "La Lazio ha un organico da Europa, poi ci vuole la maestria di Sarri nel far assorbire alla squadra i suoi concetti. La Lazio ha fatto 10 gol e ne ha subiti 7, c’è squilibrio. Cancellieri sembra un fuoriclasse, è vero che Pedro gli dà un grande pallone sul primo gol, ma lui fa due super reti. Io ho grande stima di Maurizio Sarri, gli ho visto fare cose importanti, è uno capace di dare uno spartito alla sua squadra e in base a questo i giocatori aumentano il proprio valore. Se loro sanno cosa fare prima ancora che gli arrivi il pallone crescono i valori individuali del singolo e della squadra”.

NUNO TAVARES - "Nuno Tavares può imparare a giocare a quattro, anche se lui è più da cinque. Poi ci possono situazioni in cui il calciatore può non essere idoneo, ma Sarri è un in grado di tirar fuori quello che vuole".

INSIGNE E NOSLIN - "Insigne alla Lazio? Ai miei tempi a 34 anni eri vecchio, oggi non è più così e c’è la possibilità di studiare bene la situazione di un calciatore. Se Noslin è quello contro il Torino io me lo terrei caldo. Il direttore sportivo deve mettersi a disposizione del tecnico sulle caratteristiche di un giocatore, non sulle valutazioni. Non dovrebbero esserci questi contrasti tra tecnico e dirigenza".

