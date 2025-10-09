Lazio, Camolese: "L'obiettivo europeo? Prima deve arrivare a gennaio..."

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, l'ex centrocampista della Lazio, Giancarlo Camolese, ha commentato la prestazione della squadra di Sarri contro il Torino e detto la sua sulle possibilità dei biancocelesti di raggiungere l'obiettivo europeo.

"Tra Lazio e Torino è stata una partita molto combattuta. La squadra di Sarri mi sembra in fase di costruzione, sta seguendo le indicazioni di un allenatore che ha fatto bene a Roma e che è tornato anche con qualche idea diversa. Non tutti i giocatori sono al 100%, ma credo che siano condizioni che valgono per tutti. La Lazio ha alternato belle prestazioni ad altre che hanno deluso un po' i tifosi. Non giocare le coppe può essere un vantaggio alla lunga perché ci sarà più tempo per lavorare con Sarri. A gennaio immagino che si interverrà anche per soddisfare le richieste di Sarri".

LA DUTTILITA' DEL MODULO - "In questi ultimi anni gli allenatori sono più duttili rispetto al passato, si cambia anche in base al momento della gara, non solo di partita in partita. Gli allenatori italiani sono tutti molto preparati, quindi non c'è più da stupirsi se si cambia il modo di giocare in pochi giorni e per i giocatori questo non è un problema, non si tratta per loro di cambiamenti difficili. Io direi che è il calciato che stiamo vivendo in questo momento con allenatori che sanno muoversi in sistema di gioco diversi. Il problema del modulo è relativo, alla fine sono i giocatori in campo che devono fare la propria parte".

CANCELLIERI - "Io credo che quando un giocatore è nella rosa della Lazio lo staff si aspetta sempre il massimo ed è sempre contento quando un giocatore cresce, sorprende e fa bene. Le qualità le ha sempre avute, poi bisogna essere continui nel dimostrarle".

OBIETTIVO EUROPA? - "L'ambiente può aiutare la squadra e fare la differenza. La Lazio deve arrivare al mercato di gennaio per accontentare Sarri e migliorare la squadra così da poter aspirare a un posto in Europa. Insigne? Non si vede da un po'. Bisogna valutare come stia il ragazzo, ma credo che visti i rapporti con il tecnico sarà stata fatta chiarezza. Oggi i giocatori sono determinanti anche quando entrano, guardiamo Pedro a 40 anni".

