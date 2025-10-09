Italia, Dimarco: "Dobbiamo vincere tutte le partite e qualificarci al Mondiale"
09.10.2025 19:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Fonte: Tuttomercatoweb.com
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
"Dobbiamo cercare di vincere tutte le partite, poi tra Norvegia e Israele nel calcio non si sa mai cosa può succedere". Parla così Federico Dimarco, esterno dell’Inter e della Nazionale, esterno dell’Inter e della Nazionale, ai microfoni di Rai Sport in vista dei prossimi impegni degli Azzurri nelle qualificazioni mondiali: "Noi dobbiamo essere pronti. Siamo l'Italia e dobbiamo qualificarci al Mondiale, in qualsiasi modo".
Dimarco si è soffermato anche sul rapporto con il commissario tecnico Gennaro Gattuso: “È una persona schietta, che ti trasmette il senso di appartenenza di una maglia importante come quella della Nazionale. Ci aiuta sotto tutti i punti di vista, sia a livello personale che individuale”.