Lazio, Nesta: "Totti è un grande. Prima non potevamo essere amici, ora..."

© foto di Federico Gaetano

Alessandro Nesta e Francesco Totti tra passato e presente. L'ex difensore, intervenuto al podcast di Gianluca Gazzoli 'Passa dal BSMT', ha parlato del suo rapporto con l'ex capitano della Roma ai tempi della Lazio. Queste le sue dichiarazioni in merito: “Prima, quando giocavo nella Lazio, non potevo essere amico di Totti, solo ora. Questo è il limite di Roma. Mi è capito adesso di uscire con De Rossi, non ci ha detto nulla nessuno (ride, ndr.). Io ero il capitano della Lazio, la gente si aspettava che litigassi con Totti o con qualcun altro, ma non ero così, non me ne fregava nulla. Io a Totti gli voglio bene, è un grande”.

