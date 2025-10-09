Lazio, Nesta e lo Scudetto del 2000: "Ecco come l'ho vissuto..."

TUTTOmercatoWEB.com

Alessandro Nesta, durante il podcast 'Passa dal BSMT' di Gianluca Gazzoli, ha raccontato lo Scudetto vinto con la Lazio nel 2000, con la sconfitta della Juventus sotto il diluvio di Perugia. Di seguito le sue parole: "Lo Scudetto del 2000? L’anno prima ne abbiamo buttato uno folle. La mia Lazio aveva un gruppo di grande talento, ma non pronto mentalmente. La stagione dopo l’abbiamo vinto noi, con quella giornata stranissima con Perugia - Juventus. Io ero squalificato, sono andato allo stadio a vedere la nostra partita contro la Reggina ed ero sicuro che la Juventus avrebbe vinto. Per questo dopo il triplice fischio me ne sono andato a casa. Mentre ero in macchina però ho sentito del gol di Calori e sono tornato indietro verso l’Olimpico. C’era tutta la gente in campo, poi è successo quello che è successo, come in un film. L’anno prima anche lo meritavamo, ma l’abbiamo perso noi. Quello del 2000 ce l’ha dato il Signore”.

