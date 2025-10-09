Torino, Cairo torna sulla Lazio: "Rigore? Siamo abituati ai torti arbitrali..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

A margine della prima giornata del Festival di Trento, il patron del Torino Urbano Cairo si è espresso riguardo al ruolo di Baroni in panchina e sulla stagione dei granata. In particolare, poi, si è anche soffermato sull'ultima gara contro la Lazio e sul rigore concesso da Piccinini a Noslin. Di seguito le sue parole: "Il calendario è stato impegnativo, in 6 partite abbiamo affrontato 5 squadre che erano nelle prime 10 lo scorso anno. Credo che in alcune partite non ci sia stato l'atteggiamento giusto, ma ho visto passi avanti soprattutto nell'ultima partita finita purtroppo col pareggio finale che tutti dicono che non fosse rigore. Ma tanto coi torti arbitrali ci siamo abituati. Sono fiducioso, Baroni sta lavorando con impegno, tanti giocatori arrivati non erano al top ma stanno facendo passi in avanti".

"Baroni? Lo sto vedendo bene, impegnato e determinato. Ha voglia di fare le cose bene, ora abbiamo una partita impegnativa col Napoli ma dobbiamo essere determinati a fare bene in ogni partita, quindi col Napoli. Siamo vicino all'allenatore, ci mancherebbe… La cosa che faccio sempre è che mi occupo maggiormente delle cose nelle fasi di partenza o quando c'è un intoppo. E' importante sostenere squadra e allenatore per farli rendere al massimo".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.