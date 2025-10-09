Italia, Apolloni: "Gattuso ha portato senso di appartenenza. Possiamo dare fastidio a Haaland"
09.10.2025 23:00 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
Luigi Apolloni, ex giocatore e allenatore è intervenuto a margine dell'evento 'The Great Race - Photo Finish Scudetto' e, nel corso dell'intervista si è anche soffermato sulla Nazionale del ct Gennaro Gattuso: "L'era Gattuso è iniziata benissimo. Il nuovo ct ha portato verve, determinazione e senso di appartenenza. Le prossime due partite possono dire quanto l'Italia può andare vicina alla Norvegia. Secondo me gli azzurri possono ambire a dar fastidio a Haaland e compagni. Comunque come ci arriviamo, ci arriviamo: l'importante è andare a giocare il Mondiale".