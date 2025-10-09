Nesta racconta: "Non volevo andare via dalla Lazio, sono stato costretto"

TUTTOmercatoWEB.com

Durante il suo intervento al podcast 'Passa dal BSMT', l'ex difensore Alessandro Nesta ha raccontato del momento del suo addio alla Lazio, nel 2002, con il conseguente arrivo al Milan. Questo è ciò che ha detto: “Io non volevo andare via dalla Lazio. L’anno prima che andassi al Milan mi aveva chiamato il Real Madrid dopo un’amichevole contro di loro, un giocatore mi disse che dovevo andare a giocare da loro. Io gli ho risposto che giocavo alla Lazio, mi ha preso per pazzo. L’anno dopo invece sono stato costretto ad andare via, non prendevamo lo stipendio da otto mesi. C’era un casino enorme nello spogliatoio, mi avevano già comunicato che sarei dovuto andare da un’altra parte. Avevamo capito che c’erano grandi problemi e che potevamo anche fallire. L’ultimo giorno di mercato è andata avanti la trattativa con il Milan. Un po’ di mesi prima mi aveva chiamato la Juventus, ma non ci volevo andare. Poi c’era anche l’Inter, che dopo il 5 maggio 2002 è sparita e non mi ha più voluto. Ero sicuro che l’Inter l’anno dopo avrebbe vinto lo Scudetto, per questo non volevo andare al Milan. E invece mi è andata bene”.

“Il primo giorno che sono arrivato a San Siro che mi presentavano prima di un’amichevole, mi ha aperto lo sportello un capo tifoso. A Roma c’era sempre una marea di gente, quando c’erano le contestazioni dovevi girare con il casco da battaglia. I primi sei mesi a Milano ho fatto schifo perché non ci volevo stare. Mi mancava tutto. Noi romani siamo un po’ chiusi, abbiamo questo difetto. Alla fine lì ho passato i dieci anni più belli della mia vita".

