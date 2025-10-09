Calciomercato Lazio | Dalla Grecia: "L'Inter punta Mandas". I dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO - Maurizio Sarri aspetta rinforzi dal prossimo mercato di gennaio. Anzi, li pretende. La Lazio potrà però solo effettuare acquisti a saldo zero e sarà quindi obbligata a vendere prima di poter acquistare. Tra i giocatori che possono garantire una plusvalenza ampia e che non sono centrali nel progetto di Sarri rientra sicuramente Christos Mandas.

Il giovane portiere greco, dopo aver stupito l'anno scorso ed essersi guadagnato il posto da titolare con Baroni, non ha ancora esordito in gare ufficiali in questa stagione. Sarri gli preferisce Provedel, sarebbe potuto partire già in estate ma il blocco del mercato ha fermato ogni trattativa anche in uscita. L'interesse del Wolverhampton era concreto, chissà che non possano riaffacciarsi a gennaio.

Spunta però un'altra concorrente direttamente dall'Italia. Secondo SporTime, l'Inter avrebbe messo nel mirino il portiere biancoceleste per sostituire Yann Sommer nel prossimo futuro. Sul taccuino dei nerazzurri ci sono anche Noah Atubolu del Friburgo e Constantis Tzolakis dell'Olympiacos, ma - sempre secondo il portale greco - la candidatura del portiere della Lazio resta la più probabile per due motivi: la Lazio non gli dimostra la fiducia necessaria e tendenzialmente l'Inter si mostra molto propensa ad acquisire giocatori dal campionato italiano.

