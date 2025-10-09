Italia U21, parla il CT: "Stupito dai ragazzi, mandarli in tribuna è ingiusto"

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico dell'Italia Under 21, Silvio Baldini, ha parlato prima della sfida contro la Svezia in programma domani sera - ore 18.15 - al Dino Manuzzi di Cesena. "Questi ragazzi mi stupiscono sempre, un mese fa avevo visto un gruppo forte, coeso, pieno di grande volontà e talento. In questi tre giorni mi hanno stupito perché hanno fatto allenamenti a grande intensità, vedo fra loro una voglia di stare insieme, di allenarsi, di ridere e di scherzare. Queste sono cose per cui mi si riempie il cuore. Le partite hanno tutte una storia, ma bisogna avere fiducia senza avere paura di niente. Ragazzi forti, tecnicamente, talentuosi. Gli piace stare insieme, in campo si aiutano, lo vedo come comunicano. Questo mi sorprendere, mi sembrano già adulti".

"L'unico mio problema è chi mandare in tribuna, perché nessuno lo meriterebbe. Domani quando dovrò dire i venti che faranno la gara... Per me ci sarà da dire cinque nomi e sono davvero in difficoltà. Dal punto di vista umano, dove tutti vogliono portare qualcosa, mi sento in imbarazzo. Non è facile, alle volte si rischia di dire delle bugie. Purtroppo è un'offesa a chi non parte dall'inizio".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.