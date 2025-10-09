Nesta spiega: "Allenare la Lazio mi toglierebbe il sonno, ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

Durante il podcast 'Passa dal BSMT' di Gianluca Gazzoli, Alessandro Nesta ha parlato del sogno di allenare un giorno la Lazio. Da ex difensore e capitano si è espresso sulla possibilità di sedersi proprio sulla panchina biancoceleste. Di seguito le sue parole a riguardo: "Se sogno mai di allenare la Lazio? Da una parte sì e da una parte no. È l'unica squadra che mi toglierebbe il sonno se dovessi allenarla, perché sentirei troppo la responsabilità. Se dovesse capire un giorno, vediamo".

