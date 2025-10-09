Inter, la nuova regola di Chivu: niente bestemmie in allenamento

TUTTOmercatoWEB.com

I nuovi comandamenti di Chivu all'Inter. Si riparte dalle sue regole: i giocatori vengono a sapere la formazione titolare solo tre ora prima della partita, così da mantenere alta l'attenzione e la motivazione; e in partitella, durante la settimana, il tecnico nerazzurro non vuole sentire bestemmie. A riportarlo è l'edizione odierna di Tuttosport: l'ex difensore crede che, limitando le imprecazioni, i giocatori avranno più controllo in campo e riusciranno ad attuare scelte migliori quando sale la pressione. Questo è il suo nuovo credo.

