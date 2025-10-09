Non solo Diletta Leotta, nella Kings League c'è anche Bobo Vieri!
09.10.2025 18:35 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
Ci sarà anche Christian Vieri, ex attaccante di Inter, Lazio e Juve, nella nuova Kings League Italia che sta per cominciare. La Lega ideata e creata da Gerard Pique ha reso noto che Vieri affiancherà infatti Diletta Leotta con il ruolo di co-presidente della squadra che si chiamerà D-Power. Di seguito il testo della nota diffusa su Instagram: "Siamo entusiasti di presentarvi il co-presidente che guiderà la squadra al fianco di Diletta Leotta. Una leggenda del calcio italiano, un trascinatore con carisma e centinaia di reti in carriera, insomma: un vero BOMBERI Benvenuto Christian Vieri".