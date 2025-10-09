Italia, Cristante: "Vogliamo andare al Mondiale. Gattuso è carico e..."

TUTTOmercatoWEB.com

In conferenza stampa a Coverciano ha parlato il centrocampista della Nazionale italiana Bryan Cristante. Di seguito le sue parole in vista delle prossime due partute contro Estonia e Israele: "La Nazionale è sempre un obiettivo, è sempre bello essere qui. Era finita un po' male e sono contento di essere tornato, spero di vivere esperienze più belle di quell'ottavo di finale. Gattuso? L'ho visto carico, l'ambiente è carico. Stiamo lavorando davvero nel modo giusto, con l'intensità giusta e con le idee giuste. Ci sono tutte le possibilità di fare un bellissimo percorso. Abbiamo un gruppo forte, stiamo lavorando davvero benissimo e c'è grande attaccamento alla maglia. Gattuso ha scritto la storia di questa Nazionale e trasmette questa voglia. Sui passi falsi, purtroppo non c'è la soluzione... Ci sono stati vari episodi, a volte anche un po' di sfortuna. Soprattutto il cammino verso lo scorso Mondiale, a volte c'è anche la componente sfortuna".

"Il mister è sempre stato un trascinatore, dà più del 100% negli allenamenti e questo l'ho ritrovato anche in Nazionale. Il gruppo è cresciuto, ci sono tanti ragazzi giovani con esperienza a livello europeo, qualche anno in più aiuta sempre. C'è più esperienza e una consapevolezza diversa, questo in gare delicate aiuta. Ho trovato voglia di fare bene, alta intensità e tutti a disposizione. Un ambiente sereno dove è facile lavorare bene, questo credo sia fondamentale. Quando ci si trova bene l'uno con l'altro è fondamentale, soprattutto qui dove ci si frequenta solo per pochi giorni. Ho fatto un po' tutti i ruoli, sono a disposizione del mister. Io sono centrocampista ma non ho mai preferito troppo una posizione specifica, mi sono sempre trovato bene un po' ovunque".

"Poco ma sicuro, vogliamo andare al Mondiale. Pensiamo partita dopo partita, poi si vedrà se sarà primo posto o play-off. A centrocampo siamo messi bene, ce ne sono tanti anche di giovani. E' un ruolo dove ce n'è in abbondanza e che è un po' cambiato. Il calcio europeo è più intenso e bisogna interpretare bene entrambe le fasi. Si corre e contrasta di più e questo a livello europeo si accentua maggiormente. Ritornare in Nazionale è un orgoglio, è sempre un obiettivo essere qui. Bisogna sempre passare dal club per raggiungerla".

"Credo sia fondamentale il merito, la Nazionale è la cima, l'obiettivo da raggiungere. Per giocare in Nazionale devi avere anche una certa esperienza, un certo numero di partite. Credo sia giusto premiare il merito, chi sta facendo bene. Poi magari deve esserci anche spazio per i giovani, per iniziare a farli crescere, ma credo che alle fondamenta debbano esserci giocatori che dimostrano e che hanno dimostrato di essere importanti nei rispettivi club".

