Nesta sullo stadio della Lazio: "Vanno avanti ancora con i modellini..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel suo intervento al podcast 'Passa dal BSMT', l'ex difensore e ora allenatore Alessandro Nesta ha parlato del problema degli stadi in Italia, soffermandosi anche sui progetti della Lazio degli ultimi anni e su San Siro. Queste le sue dichiarazioni: "Chi ha comprato San Siro ha fatto un affare! Gli stadi nuovi servono, i nostri fanno schifo. In USA? Zero problemi, non hanno burocrazia, i soldi ci sono e da un giorno all'altro tirano su uno stadio da un miliardo: noi nel frattempo ci perdiamo in firme... A Roma c'era un progetto sullo stadio della Lazio, alla presentazione del modellino io facevo la Primavera, ancora stanno ai modellini (ride, ndr). La burocrazia ucciderà questo paese, bisogna andare all'estero per capire come si deve vivere. Bisogna andare avanti, sennò torniamo a giocare al Colosseo".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.