Moda | Parigi senza fiato per la Nader: senza intimo davanti a tutti
09.10.2025 22:00 di Giovanni Parterioli
© foto di Instagram - Nader
Brooks Nader, oggi tra le personalità più influenti del panorama moda statunitense, continua a imporsi sulle passerelle di tutto il mondo e come volto di prestigiose campagne di lusso. Dopo aver partecipato a programmi televisivi come “Love Thy Nader” e persino a “Ballando sotto le stelle” nel 2024, la modella ha ulteriormente consolidato la propria popolarità anche al di fuori del fashion system. E a Parigi ha sconvolto tutti presentandosi senza intimo. Famosa anche per la sua relazione con Carlos Alcaraz, clicca qui di seguito per l'articolo completo su >>> LA NADER SENZA INTIMO A PARIGI <<<