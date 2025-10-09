Liga, cresce la protesta: i capitani contro la partita Villarreal-Barcellona a Miami

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di José María Díaz Acosta

LaLiga, attraverso il presidente Javier Tebas, ha annunciato ufficialmente che la sfida Villarreal-Barcellona, in programma il 20 dicembre, si giocherà a Miami. Una scelta che però ha generato forti polemiche tra i calciatori, esattamente come è successo per Milan-Como in Australia. I capitani dei club di Primera División hanno infatti deciso di fare fronte comune contro un progetto che — denunciano — è stato portato avanti senza alcuna consultazione con i diretti interessati.

Il sindacato dei giocatori, AFE (Asociación de Futbolistas Españoles), ha convocato con urgenza una riunione con LaLiga e le due società coinvolte, per ottenere chiarimenti che, secondo quanto riferito, vengono richiesti già da diversi mesi. L’assenza di comunicazione ha spinto i calciatori a ribadire la loro opposizione alla disputa della gara negli Stati Uniti.

Sebbene la UEFA abbia concesso un via libera condizionato all’iniziativa, la frattura tra i giocatori e la Lega spagnola resta profonda. L’AFE ha infatti sottolineato che “spostare una partita di campionato fuori dal territorio nazionale modifica l’equilibrio sportivo e incide sui diritti dei calciatori come lavoratori. Un progetto di tale portata deve essere concordato in anticipo con tutti gli attori coinvolti, soprattutto con i protagonisti principali: i giocatori”.

Per la prossima settimana è previsto un vertice tra AFE, LaLiga, Barcellona e Villarreal, a cui prenderanno parte anche alcuni capitani della massima serie, ad eccezione di quelli delle due squadre interessate, per evitare tensioni. Gli esiti dell’incontro saranno poi presentati negli spogliatoi dei venti club, dove verrà deciso se proseguire con la minaccia di boicottare la sfida del 20 dicembre a Miami.