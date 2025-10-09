Serie A, Atalanta - Lazio: le voci che racconteranno il match su Dazn

Poco più di una settimana d'attesa, poi la Serie A tornerà a animare i weekend dei tifosi. Un rientro impegnativo per la Lazio che dovrà affrontare l'Atalanta alla New Balance Arena (Stadio di Bergamo). Il match è in programma domenica 19 ottobre, calcio d'inizio alle 18. La sfida sarà trasmessa su Dazn e a raccontarla saranno le voci di Edoardo Testoni, per la telecronaca, e Cristian Brocchi per il commento tecnico.

