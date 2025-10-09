Pinelli: "Lazio? Mi sorprendo di chi si sorprende. E Lotito..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Pietro Pinelli ha parlato del momento di casa Lazio, non nascondendo la propria amarezza, soprattutto dal punto di vista societario. Ecco le parole del giornalista Mediaset, che coinvolgono Lotito e Sarri:

“Mi sorprendo di chi si sorprende di come stanno andando le cose alla Lazio. È una stagione nata male per le note vicende e devo dire che mi ha un po’ deluso anche Sarri che ha accettato una situazione che in passato non lo apparteneva. Ho visto un uomo sconsolato, quasi pronto alla resa. Non è stata solo la questione del mercato non fatto, ma anche la condizioni personali di alcuni giocatori costretti a restare o impossibilitati a rinnovare. È il destino di una stagione senza obiettivi e da vivere nell’anonimato. Chissà poi cosa potrà accadere in futuro. Nulla, credo, dal punto di vista societario, al di là della sommossa popolare. Sta subentrando anche l’abitudine ad una squadra che non può garantire la possibilità di raggiungere obiettivi sportivi di rilievo. Un piattume così non l’ho mai vissuto, anche Calleri si arrese cedendo la mano. In questo caso non c’è ne la voglia di cedere la mano, ne la consapevolezza di poter continuare a essere competitivi".

"Alcuni successi del passato hanno un po’ frenato un possibile cambiamento. Se questa situazione si fosse verificata negli anni precedenti le cose sarebbero potute cambiare prima. Siamo arrivati ad un tale punto di non ritorno che l’unica vera soluzione per un cambiamento può solo esser quello di una svolta societaria. È normale che il tifoso della Lazio si senta intrappolato in questa situazione. È ostaggio di chi detiene la società".

