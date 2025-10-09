Lazio, Pallavicino racconta: "Liberare Pandev fu bellissimo. E con Lotito..."

Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Carlo Pallavicino ha raccontato la sua carriera citando anche gli incontri con il presidente della Lazio Claudio Lotito e la questione di Goran Pandev in biancoceleste. Queste le sue parole: "Lotito ti lasciava per ore in attesa di presentarsi e travolgerti con i suoi monologhi. Provavi a farlo notare, presidente siamo qui da ore…balbettando un vago malumore, sperando di metterti nella posizione di vantaggio di chi aveva sprecato un giorno nell’attesa così da meritare qualcosa. Ti rispondeva: 'Che cazzo vuoi, ero in Parlamento a lavorare per il Paese!!!'. Quattro cellulari davanti, tutti accesi, tutti aperti. Gestiva quattro conversazioni contemporanee, come uno scacchista impegnato in una simultanea. E intanto parlava con noi di contratti. Capitava che si facesse ripetere qualche frase. Quando - in tribunale e grazie all’avvocato Grassani - liberammo Pandev, il miglior calciatore della Lazio di allora, costretto ad allenarsi da solo senza mai vedere il campo per mesi, fu un giorno bellissimo”.

