Lazio | Danimarca, Isaksen parte titolare contro la Bielorussia
Subito Isaksen in campo. Con la maglia della Danimarca, l'esterno della Lazio parte dal primo minuto contro la Bielorussia. Il ct Riemer l'ha scelto per giocare sulla fascia destra: il classe 2001 è stato richiamato in Nazionale dopo la mononucleosi che ha avuto quest'estate e i pochi minuti giocati in questo inizio di campionato.
