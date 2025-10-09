Qualificazioni Mondiali, la Danimarca annienta la Bielorussia. E Isaksen...

TUTTOmercatoWEB.com

La Danimarca ha annientato la Bielorussia. Alla ZTE Arena Gustav Isaksen e i compagni si sono imposti per 0-6 grazie alle reti di Hojlund, Dreyer (doppietta per entrambi), Dorgu e Froholdt. L'esteno della Lazio è sceso in campo dal primo minuto e c'è rimasto oltre l'ora di gioco, venendo sostituito al 64' proprio da Drayer, a segno pochi minuti dopo il suo ingresso.

