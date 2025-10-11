Qual. Mondiali | La Norvegia travolge Israele e Haaland...
Era già difficilissimo ma ora sembra davvero impossibile per l’Italia qualificarsi da prima nel girone. Sì perché la Norvegia di Haaland si è imposta con un travolgente 5-0 su Israele. Un risultato che avvicina la nazionale di Solbakken alla qualificazione diretta ai Mondiali 2026.
Khalaili apre le mercature con un autogol, poi la tripletta del solito Haaland, che sbaglia anche due rigori consecutivi, e infine un’altra autorete firmata da Nachmias.
