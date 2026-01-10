Pandev: "Al campionato serve una Lazio forte. Lotito? Troppi alti e bassi"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Alberto Fornasari

RASSEGNA STAMPA - In vista della big match tra Inter e Napoli, il doppio ex Goran Pandev ha rilasciato un'intervista per l'edizione odierna del Corriere dello Sport. Parlando delle sue altre ex squadre, il macedone si è espresso anche sulla situazione della Lazio, dicendo la sua sulla stagione in corso e sull'operato di Lotito da presidente. Queste le sue considerazioni:

LA STAGIONE - "Pensavo che con il ritorno di Sarri potessero far bene, poi abbiamo scoperto del mercato chiuso che ha impedito di dargli rinforzi. Ora sono andati via due giocatore fondamentali, non so cosa accadrà, ma spero si riprenda perché il campionato ha bisogno di una Lazio forte".

LOTITO - "Lotito è una persona molto particolare. Negli anni ci sono stati alti e bassi, non è riuscito a mantenere un'asticella sempre altissima. A Roma giustamente si aspettavano di fare un percorso come quello del Napoli. De Laurentiis continua a migliorare il suo club, questo purtroppo alla Lazio non succede".