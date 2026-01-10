Lazio, la smentita su Yuri Alberto: "Mai presentata un'offerta al Corinthians"
RASSEGNA STAMPA - Sono numerosi i nomi accostati nelle ultime ore alla Lazio per l'attacco. Oltre a Daniel Maldini, da tempo nei radar della Lazio, e Rayan, per il quale pare sia stata già formulata una prima offerta, un altro profilo accostato ai biancocelesti di recente è quello di Yuri Alberto, 24enne di proprietà del Corinthians.
Il direttore sportivo dei brasiliani ha affermato che la Lazio avrebbe già mosso i primi passi per provare ad assicurarsi l'attaccante, con un'offerta che, secondo La Gazzetta dello Sport, sarebbe da 22 milioni di euro più 3 di bonus.
Come anticipato dalla nostra redazione, però, da Formello arrivano solo smentite. "Mai fatta un'offerta al Corinthians per Yuri Alberto", questo il virgolettato riportato da Il Messaggero, che sembra confermare l'assenza di un tentativo reale dei biancocelesti per il giocatore.