Calciomercato Lazio | Rayan, Yuri Alberto e Maldini: il punto sul reparto offensivo
RASSEGNA STAMPA - Non c’è solo Ratkov nei nuovi piani offensivi della Lazio. Il club biancoceleste sta infatti valutando l’innesto di un ulteriore attaccante per ampliare le soluzioni a disposizione di Sarri e al momento le piste principali conducono entrambe in Brasile.
La prima, seguita già da tempo, porta a Rayan, talento classe 2006 del Vasco da Gama. Il club brasiliano valuta il suo gioiello addirittura 50 milioni di euro, una cifra fuori mercato per la Lazio, che resta comunque alla finestra pronta a intavolare un discorso su basi decisamente più contenute. L’alternativa è rappresentata da Yuri Alberto, 24 anni, in forza al Corinthians. Il direttore sportivo del club brasiliano ha confermato l’esistenza di un’offerta da parte della Lazio, pur precisando che al momento non rispecchia le richieste della società per il cartellino dell’attaccante.
Parallelamente, a Formello si lavora anche su Daniel Maldini, individuato come possibile vice-Zaccagni. Un’operazione che renderebbe quasi inevitabile un'altra cessione nel reparto offensivo e l’indiziato principale resta Dia. In quel caso, sottolinea il Corriere dello Sport, la Lazio dovrebbe prima esercitare il riscatto fissato a 11 milioni di euro, considerando che a giugno scadrà il prestito biennale dalla Salernitana.