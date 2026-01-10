Verona - Lazio, partita da ex per Noslin: l'attaccante torna dove si è fatto conoscere

10.01.2026 10:15 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
RASSEGNA STAMPA - Ed ecco che Noslin ritorna dove tutto è cominciato, dove si è messo in mostra e ha attirato l’attenzione con 5 gol e 4 assist in 17 presenze. Scontato il turno di squalifica, nel tardo pomeriggio di domani l'olandese guiderà l’attacco della Lazio a Verona. L’addio di Castellanos gli ha spalancato le porte della titolarità e anche l’assenza di Dia non lascia a Sarri grandi alternative.

La sensazione è che da qui a fine stagione Noslin sarà il riferimento principale della prima linea biancoceleste. Sarri è convinto di potergli regalare la consacrazione definitiva: le sue caratteristiche ora intrigano il tecnico, che nel frattempo si ritrova Ratkov come prima alternativa. Un profilo molto diverso da quello inizialmente richiesto e, soprattutto, ancora tutto da scoprire: ad oggi, si tratta di un’arma da utilizzare a gara in corso.

La certezza, invece, è che il posto al centro dell’attacco sarà di Noslin. L’obiettivo è dargli la fiducia che merita e accompagnarne la crescita, anche per non disperdere un investimento importante: 18 milioni di euro spesi un anno e mezzo fa. Una cifra pesante, di cui finora si sono intravisti solo sprazzi e lampi. Ma per restare dentro la Lazio, e diventare davvero centrale nel progetto, servirà molto di più.

